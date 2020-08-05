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Греция выделит 850 млн евро субсидий на энергоэффективность жилья

Среда, 5 августа 2020, 14:03

Правительство Греции выделит 850 млн евро на программу субсидий, которая будет стимулировать собственников жилья сделать свои дома более энергоэффективными.

Об этом объявили в Минэкологии Греции, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Kathimerini.

В министерстве говорят, что за эти средства можно повысить энергоэффективность около 60 000 домов.

Владельцам, которые примут участие в 2020-2021 году, предлагают компенсировать 10% стоимости работ.

Это не первая подобная программа - похожую уже запускали в 2009 году, но тогда на нее выделялась меньшая сумма и было больше дополнительных условий.

В Минэкологии обещают создать отдельные программы также для общественных зданий и туристической инфраструктуры.

Напомним, ранее правительство Греции объявило программу поддержки электромобилей в 2020-21 годы, на нее выделяют 100 млн евро.

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