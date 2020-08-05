Греция выделит 850 млн евро субсидий на энергоэффективность жилья
Правительство Греции выделит 850 млн евро на программу субсидий, которая будет стимулировать собственников жилья сделать свои дома более энергоэффективными.
Об этом объявили в Минэкологии Греции, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Kathimerini.
В министерстве говорят, что за эти средства можно повысить энергоэффективность около 60 000 домов.
Владельцам, которые примут участие в 2020-2021 году, предлагают компенсировать 10% стоимости работ.
Это не первая подобная программа - похожую уже запускали в 2009 году, но тогда на нее выделялась меньшая сумма и было больше дополнительных условий.
В Минэкологии обещают создать отдельные программы также для общественных зданий и туристической инфраструктуры.
Напомним, ранее правительство Греции объявило программу поддержки электромобилей в 2020-21 годы, на нее выделяют 100 млн евро.