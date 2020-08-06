Германия ввела обязательное тестирование для путешественников из рисковых стран

Путешественники, которые возвращаются в Германию из регионов с высоким риском заражения коронавирусом, с субботы должны будут обязательно сдавать тесты.

Об этом заявил министр здравоохранения Йенс Шпан, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Для этого в аэропортах оборудуют дополнительные лаборатории, а также создадут их в местах прибытия туристов на поезде или автомобиле.

Уже сейчас есть возможность для всех приезжих пройти бесплатное тестирование в течение 72 часов после прибытия в Германию.

Шпан подчеркнул, что тесты должны быть бесплатными. "Я не верю в дебаты о том, что кто может позволить себе отпуск, может позволить себе и тест. Мы не должны делать вопросы тестирования социальным вопросам", - сказал он.

Министр здравоохранения подчеркнул, что ему понятно, что обязательный тест может быть расценен как "вмешательство в свободу личности". "Однако это вмешательство" разумное", - добавил он.

Того, кто откажется пройти тест, могут оштрафовать на сумму до 25 000 евро.

Страны с высоким риском заражения определены в списке на сайте Института Роберта Коха, среди них - и Украина. Из стран ЕС в списке только Люксембург и три испанских регионы - Арагон, Каталония и Наварра.

Центральным критерием является то, в каких странах или регионах за последние семь дней было более 50 новых инфицированных 100000 жителей.

Напомним, впервые за три месяца в Германии зарегистрировано более 1000 случаев заражения коронавирусом за 24 часа.