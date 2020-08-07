Словенія повернула вимогу карантину для мандрівників із Чехії

Словенія повернула вимогу про 14-денну самоізоляцію для мандрівників, які прибувають із Чехії.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Novinky, відповідне повідомлення оприлюднило МЗС Словенії.

Словенія перемістила Чехію в "жовту зону" - до країн "середнього ризику" за ситуацією з поширенням коронавірусу. Це означає, що відтепер мандрівники з Чехії, за деякими винятками, зобов’язані будуть проходити 14-денну самоізоляцію.

Вимога не поширюється на транзитних мандрівників, якщо проїзд територією Словенії триває не більше 12 годин.

Є виняток також для мандрівників, які встигли забронювати собі житло у Словенії до 6 серпня: вони зможуть в’їхати без зобов’язання самоізолюватися, якщо нададуть довідку про негативний тест на коронавірус.

Окрім того, під вимогу не потрапляють люди, які подорожують у справах, зокрема, які їдуть на роботу у Словенію.

Схожі умови в’їзду діяли до 17 липня, а відтоді всі обмеження на перетин кордону зняли.

Заступник глави МЗС Чехії Мартін Смолек каже, що рішення Словенії стало зовсім неочікуваним. Він зазначає, що Норвегія, яка на днях також запровадила вимогу карантину для мандрівників з Чехії, попередила про своє рішення за тиждень.

Останні два тижні приріст нових заражень коронавірусом у Чехії коливається переважно між 200 і 300.

До цього з початку квітня такі показники фіксували лише кілька разів - 27-29 червня.