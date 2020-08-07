Словения вернула требование карантина для путешественников из Чехии

Словения вернула требование о 14-дневной самоизоляции для путешественников, прибывающих из Чехии.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Novinky, соответствующее сообщение обнародовал МИД Словении.

Словения переместила Чехию в "желтую зону" - в страны среднего риска по ситуации с распространением коронавируса. Это означает, что отныне путешественники из Чехии, за некоторыми исключениями, обязаны будут проходить 14-дневную самоизоляцию.

Требование не распространяется на транзитных путешественников, если проезд по территории Словении длится не более 12 часов.

Есть исключение также для путешественников, которые успели забронировать себе жилье в Словении до 6 августа: они смогут въехать без обязательства самоизолироваться, если предоставят справку об отрицательном тесте на коронавирус.

Кроме того, под требование не попадают люди, которые путешествуют по делам, в частности, едут на работу в Словению.

Похожие условия въезда действовали до 17 июля, а с тех пор все ограничения на пересечение границы сняли.

Заместитель главы МИД Чехии Мартин Смолек говорит, что решение Словении стало совсем неожиданным. Он отмечает, что Норвегия, которая на днях также ввела требование карантина для путешественников из Чехии, предупредила о своем решении за неделю.

Последние две недели прирост новых заражений коронавирусом в Чехии колеблется преимущественно между 200 и 300.

До этого с начала апреля такие показатели фиксировали лишь несколько раз - 27-29 июня.