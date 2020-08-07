Угорщина замовила 5 млн доз вакцин від коронавірусу за схемою ЄС - Орбан

Угорщина замовила близько 5 мільйонів доз вакцини від коронавірусу за схемою Європейського Союзу для забезпечення потенційних потреб країн-членів.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідна заява прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана розміщена на сайті уряду.

"В Угорщині уряд вживатиме кроків у реформуванні та налагодженні охорони здоров’я, що може забезпечити кращі шанси на стримування хвороби", - сказав Орбан, додавши, що він попросив міністра охорони здоров'я підготувати точну експертизу про вакцину, яка буде випущена першою.

Орбан попросив людей не спілкуватися з іншими, якщо вони мають такі симптоми, як кашель і температура, притаманні коронавірусу.

"Якість зусиль щодо стримування у країні в основному визначається не діяльністю уряду, а більше рівнем відповідальності людей", - додав він.

Угорський прем’єр також попросив тих, хто їде за кордон, відвідати лише сусідні країни, серед яких Словаччина, Австрія, Словенія та Хорватія, які вважаються безпечними.

Нагадаємо, Єврокомісія попередньо домовилася про закупівлю 300 млн доз потенційної вакцини від коронавірусу, що розробляється компанією Sanofi-GSK.

Ще раніше, у червні, Німеччина, Франція, Італія і Нідерланди підписали перший контракт як мінімум на 300 мільйонів доз вакцин від коронавірусу. Контрактним партнером є фармацевтична компанія AstraZeneca.

Читайте також: "Російська атака: навіщо хакери ламають лабораторії, що вивчають COVID-19".