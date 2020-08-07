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Венгрия заказала 5 млн доз вакцин от коронавируса по схеме ЕС - Орбан

Пятница, 7 августа 2020, 13:04

Венгрия заказала около 5 миллионов доз вакцины от коронавируса по схеме Европейского Союза для обеспечения потенциальных потребностей стран-членов.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана размещено на сайте правительства.

"В Венгрии правительство предпримет шагов в реформировании и налаживании системы здравоохранения, чтобы обеспечить лучшие шансы на сдерживание болезни", - сказал Орбан, добавив, что он попросил министра здравоохранения подготовить точную экспертизу о вакцине, которая будет выпущена первой.

Орбан попросил людей не общаться с другими, если они имеют такие симптомы, как кашель и температура, присущие коронавирусу.

"Качество усилий по сдерживанию в стране в основном определяется не деятельностью правительства, а больше уровнем ответственности людей", - добавил он.

Венгерский премьер также попросил тех, кто едет за границу, посещать только соседние страны, среди которых Словакия, Австрия, Словения и Хорватия, которые считаются безопасными.

Напомним, Еврокомиссия предварительно договорилась о закупке 300 млн доз потенциальной вакцины от коронавируса, которую разрабатывает компания Sanofi-GSK.

Еще раньше, в июне, Германия, Франция, Италия и Нидерланды подписали первый контракт как минимум на 300 млн доз вакцин от коронавируса. Контрактным партнером является фармацевтическая компания AstraZeneca.

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