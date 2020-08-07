Швеція вдруге скасувала вступний іспит до університетів через коронавірус

У Швеції вдруге цього року скасовують іспит, який тисячі учнів щороку використовують як один з декількох можливих способів вступу до університету.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Щорічно десятки тисяч шведів здають іспит на шкільні здібності (SweSAT, högskoleprovet). Він не є обов'язковим, але студенти можуть використовувати свої результати при вступі в університет.

Іспит був скасований навесні через пандемію коронавірусу і тепер буде знову скасований, а офіційне рішення буде прийнято в п'ятницю. Міністр освіти сказав, що, швидше за все, навесні 2021 року замість цього проведуть два іспити.

"Проведення цієї осені тестів на шкільні здатності спричинить підвищений ризик поширення коронавірусу. Таким чином, висновок Шведської ради з вищої освіти у звіті, представленому сьогодні уряду, полягає в тому, що іспит не слід проводити цієї осені", - заявив він.

За оцінками міністерства, майже 100 000 осіб захочуть здати іспит в жовтні, але для того, щоб відповідати правилам Агентства громадської охорони здоров'я, що забороняє публічні заходи за участю понад 50 осіб, Стокгольмському університету, наприклад, треба було б понад 2300 місць проведення іспитів та 4200 спостерігачів за іспитами.