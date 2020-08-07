Швеция во второй раз отменила вступительный экзамен в университеты из-за коронавируса

В Швеции во второй раз в этом году отменяют экзамен, который тысячи учеников ежегодно используют как один из нескольких возможных способов поступления в университет.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Ежегодно десятки тысячи шведов сдают экзамен на школьные способности (SweSAT, högskoleprovet). Он не является обязательным, но студенты могут использовать свои результаты при поступлении в университет.

Экзамен был отменен весной из-за пандемии коронавируса и теперь будет снова отменен, а официальное решение будет принято в пятницу. Министр образования сказал, что, скорее всего, весной 2021 года вместо этого проведут два экзамена.

"Проведение этой осенью тестов на школьные способности повлечет за собой повышенный риск распространения коронавируса. Таким образом, вывод Шведского совета по высшему образованию в отчете, представленном сегодня правительству, заключается в том, что экзамен не следует проводить этой осенью", - заявил он.

По оценкам министерства, почти 100 000 человек захотят сдать экзамен в октябре, но для того, чтобы соответствовать правилам Агентства общественного здравоохранения, запрещающим публичные мероприятия с участием более 50 человек, Стокгольмскому университету, например, потребовалось бы более 2300 мест проведения экзаменов, 4200 наблюдателей за экзаменами.