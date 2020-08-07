Суд у Бельгії відмовився видати Іспанії каталонського ексміністра-втікача

Бельгійський суд у п'ятницю відхилив вимогу Іспанії екстрадувати колишнього високопоставленого політика з Каталонії, в черговий раз відкинувши її спробу переслідувати кількох чиновників у вигнанні за їх передбачувану роль у референдумі про незалежність.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Прокуратура Брюсселя заявила, що суд прийняв рішення не приводити у виконання європейський ордер на арешт колишнього міністра культури Каталонії Луїса Пуча на тій підставі, що "іспанська влада, що видала ордер, не компетентна робити це".

Пуч живе у вигнанні в Бельгії відтоді, як він, колишній глава уряду Каталонії Карлес Пучдемон і кілька їхніх соратників втекли до Бельгії в жовтні 2017 року, побоюючись арешту за їх передбачувану роль у проведенні референдуму про незалежність, який іспанський уряд заборонив.

Нагадаємо, у жовтні минулого року Верховний суд Іспанії засудив дев'ятьох лідерів каталонських сепаратистів від 9 до 13 років тюремного ув'язнення за їх участь у референдумі про незалежність у 2017 році.

Максимальний термін ув’язнення, 13 років, отримав колишній заступник голови уряду Каталонії Оріол Жункерас – за підбурювання до заколоту та розтрату державних коштів.