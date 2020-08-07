Суд в Бельгии отказался выдать Испании каталонского беглого эксминистра

Бельгийский суд в пятницу отклонил требование Испании экстрадировать бывшего высокопоставленного политика из Каталонии, в очередной раз отвергнув ее попытку преследовать нескольких чиновников в изгнании за их предполагаемую роль в референдуме о независимости.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Прокуратура Брюсселя заявила, что суд принял решение не приводить в исполнение европейский ордер на арест бывшего министра культуры Каталонии Луиса Пуча на том основании, что "испанские власти, выдавшие ордер, некомпетентны делать это".

Пуч живет в изгнании в Бельгии с тех пор, как он, бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон и несколько их соратников бежали в Бельгию в октябре 2017 года, опасаясь ареста за их предполагаемую роль в проведении референдума о независимости, запрещенного испанским правительством.

Напомним, в октябре прошлого года Верховный суд Испании приговорил девятерых лидеров каталонских сепаратистов к срокам от 9 до 13 лет тюремного заключения за их участие в референдуме о независимости в 2017 году.

Максимальный срок заключения, 13 лет, получил бывший заместитель председателя правительства Каталонии Ориол Жункерас - за подстрекательство к мятежу и растрату государственных средств.