На Кіпрі призначили дату суду у справі про вбивство українця

На Кіпрі 10 вересня розпочнеться судове слухання у справі про смерть 46-річного українця в липні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Cyprus Mail.

Суд буде проходити в місті Пафос, підозрюваним є 38-річний місцевий житель, який до суду буде перебувати під вартою.

Підсудному висунули звинувачення в ненавмисному вбивстві в зв'язку з загибеллю Ігоря Каманця, який отримав ножове поранення 15 липня, але в лікарню потрапив тільки через 72 години.

Каманець був доставлений в лікарню Пафосу з пораненням живота, забоями і нирковою недостатністю. Він сказав офіцерам, що 15 липня близько 23:00 зупинив машину і попросив відвезти його в центр міста.

За словами Каманця, водій попросив гроші вперед через що зав'язалася суперечка, і, за словами заявника, невідомий чоловік напав на нього з ножем і поранив його. Потім він повернувся в машину і поїхав. В авто також знаходився ще один чоловік.

Каманець сказав поліції, що пішов додому і вирішив не йти в лікарню, так як вважав свої травми несерйозними.

Після госпіталізації він переніс операцію і в критичному стані був переведений у відділення інтенсивної терапії. 46-річний чоловік помер 24 липня після того, як його перевели в лікарню Лімасола через тяжкий стан.

Пізніше подруга Каманця розповіла поліції, що в ніч після нападу він сказав їй, що його поранив хтось із знайомих.

Вона повідомила подробиці про цю людину поліції, що призвело до арешту 38-річного підозрюваного, який заперечував свою причетність.

Жінка повідомила поліції, що потерпілий не хотів розповідати їм правду про те, що сталося, тому що не хотів залучення поліції з особистих причин.

Поліція все ще розшукує чоловіка, який в той час знаходився з підозрюваним.