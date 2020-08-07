На Кипре назначили дату суда по делу об убийстве украинца

На Кипре 10 сентября начнется судебное слушание по делу о гибели 46-летнего украинца в июле.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Cyprus Mail.

Суд будет проходить в городе Пафос, подозреваемый - 38-летний местный житель, который до суда будет находиться под стражей.

Подсудимому предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве в связи с гибелью Игоря Каманца, который получил ножевое ранение 15 июля, но в больницу попал только через 72 часа.

Каманец был доставлен в больницу Пафоса с ранением живота, ушибами и почечной недостаточностью. Он сказал офицерам, что 15 июля около 23:00 остановил машину и попросил отвезти его в центр города.

По словам Каманца, водитель попросил деньги вперед, из-за чего завязался спор, и, по словам заявителя, неизвестный мужчина напал на него с ножом и ранил его. Затем он вернулся в машину и уехал. В авто находился еще один человек.

Каманец сказал полиции, что пошел домой и решил не идти в больницу, так как считал свои травмы несерьезными.

После госпитализации он перенес операцию и в критическом состоянии был переведен в отделение интенсивной терапии. 46-летний мужчина скончался 24 июля после того, как его перевели в больницу Лимассола из-за тяжелого состояния.

Позже подруга Каманца рассказала полиции, что в ночь после нападения он сказал ей, что его ранил кто-то из знакомых.

Она сообщила подробности об этом человеке полиции, что привело к аресту 38-летнего подозреваемого, который отрицал свою причастность.

Женщина сообщила полиции, что потерпевший не хотел рассказывать им правду о том, что произошло, потому что не хотел привлечения полиции по личным причинам.

Полиция все еще разыскивает мужчину, который в то время находился с подозреваемым.