Естонія вимагатиме самоізоляцію для приїжджих з 19 країн Європи

З понеділка, 10 серпня, при в'їзді в Естонію в двотижневій самоізоляції повинні залишатися мандрівники з 19 країн Європи.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал ERR.

Правило буде застосовуватися для приїжджих з Австрії, Андорри, Бельгії, Болгарії, Ісландії, Іспанії, Люксембургу, Мальти, Монако, Нідерландів, Польщі, Португалії, Румунії, Сан-Марино, Франції, Хорватії, Чехії, Швейцарії та Швеції.

У порівнянні з цим тижнем, число європейських країн, для туристів з яких буде застосовуватися вимога самоізоляції наступного тижня, збільшилося з 15 до 19. У список додалися Ісландія, Нідерланди, Польща і Сан-Марино.

Режим самоізоляції для європейських туристів не діє для приїжджих з Британії, Словенії, Данії, Німеччини, Ірландії, Ліхтенштейну, Італії, Словаччини, Греції, Кіпру, Литви, Латвії, Норвегії, Угорщини, Фінляндії та Ватикану.

В'їзд в Естонію також дозволений з третіх країн, які внесені в узгоджений в Євросоюзі список. В даний момент в цей список входять Австралія, Грузія, Японія, Канада, Марокко, Південна Корея, Руанда, Таїланд, Туніс, Уругвай і Нова Зеландія. У двотижневій ізоляції повинні знаходитися прибулі з Австралії і Марокко.

Карантинні вимоги для туристів з європейських країн оновлюються щотижня в залежності від епідеміологічної ситуації у відповідних країнах. Якщо коефіцієнт поширення коронавірусу в країні протягом останніх двох тижнів перед приїздом становить не більше 16 випадків на 100 000 жителів, то обмеження на пересування не застосовуються.