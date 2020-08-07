Эстония будет требовать самоизоляцию для приезжих из 19 стран Европы

С понедельника, 10 августа, при въезде в Эстонию в двухнедельной самоизоляции должны оставаться путешественники из 19 стран Европы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал ERR.

Правило будет применяться для приезжих из Австрии, Андорры, Бельгии, Болгарии, Исландии, Испании, Люксембурга, Мальты, Монако, Нидерландов, Польши, Португалии, Румынии, Сан-Марино, Франции, Хорватии, Чехии, Швейцарии и Швеции.

По сравнению с этой неделей, число европейских стран, для туристов с которых будет применяться требование самоизоляции следующей неделе, увеличилось с 15 до 19. В список добавились Исландия, Нидерланды, Польша и Сан-Марино.

Режим самоизоляции для европейских туристов не действует для приезжих из Британии, Словении, Дании, Германии, Ирландии, Лихтенштейна, Италии, Словакии, Греции, Кипра, Литвы, Латвии, Норвегии, Венгрии, Финляндии и Ватикана.

Въезд в Эстонию также разрешен из третьих стран, которые внесены в согласованный в Евросоюзе список. В данный момент в этот список входят Австралия, Грузия, Япония, Канада, Марокко, Южная Корея, Руанда, Таиланд, Тунис, Уругвай и Новая Зеландия. В двухнедельной изоляции должны находиться прибывшие из Австралии и Марокко.

Карантинные требования для туристов из европейских стран обновляются еженедельно в зависимости от эпидемиологической ситуации в соответствующих странах. Если коэффициент распространения коронавирус в стране в течение последних двух недель перед приездом составляет не более 16 случаев на 100 000 жителей, то ограничения на передвижения не применяются.