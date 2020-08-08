Генконсульство Польщі у Львові призупиняє роботу через епідситуацію в регіоні

Генконсульство Польщі у Львові з 10 серпня призупиняє прийом візових анкет у зв'язку з епідситуацією в регіоні.

Як передає "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні на сайті Генконсульства.

"Із 10 серпня 2020 року призупиняється приймання візових анкет як у консульстві, так і в пунктах прийому візових анкет (т.зв. візових центрах), заяв на отримання/продовження дії карти поляка і приймання осіб у всіх інших випадках, які не потребують невідкладного втручання консула", – йдеться в повідомленні.

Також уточнюється, що видача документів, поданих у консульстві, проводитиметься 17 серпня 2020 року.

Зазначений режим роботи консульства може бути змінено відповідно до розвитку епідеміологічної ситуації.