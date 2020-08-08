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Генконсульство Польши во Львове приостанавливает работу из-за эпидситуации в регионе

Суббота, 8 августа 2020, 17:18

Генконсульство Польши во Львове с 10 августа приостанавливает прием визовых анкет в связи с эпидситуацией в регионе.

Как передает "Европейская правда", об этом говорится в сообщении на сайте Генконсульства.

"С 10 августа 2020 года приостанавливается прием визовых анкет как в консульстве, так и в пунктах приема визовых анкет (т. н. визовых центрах), заявлений на получение / продление действия карты поляка и прием лиц во всех других случаях, не требующих безотлагательного вмешательства консула", - говорится в сообщении.

Также уточняется, что выдача документов, поданных в консульстве, будет проводиться 17 августа 2020 года.

Указанный режим работы консульства может быть изменен в соответствии с развитием эпидемиологической ситуации.

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