Громадянин України загинув внаслідок вибуху в Бейруті

У результаті потужного вибуху, що стався цього тижня в порту Бейрута, загинув громадянин України Вільям Азар.

Як повідомляє "Європейська правда", таку інформацію оприлюднив посол України в Лівані Ігор Осташ.

"Йому було всього 32. Він збирався одружитися. Здається, ще недавно голосував у посольстві. Молодий перспективний економіст вийшов з офісу компанії KPMG, щоб поїхати додому ... Страшний вибух забрав життя громадянина України Вільяма Азара", - написав посол на своїй сторінці у Facebook.

Раніше в посольстві України в Лівані і в українському МЗС повідомляли, що за наявною у них інформацією, серед серйозно постраждалих в результаті вибухів в Бейруті громадян України немає.

Як відомо, 4 серпня в порту ліванської столиці Бейрута стався великий вибух. Вибухова хвиля була настільки потужною, що вибила вікна у будинках по всьому місту та перекинула автомобілі.

Внаслідок вибуху за останніми даними загинули 157 осіб та близько 5 тисяч отримали поранення.

Пізніше стало відомо, що вибухнули 2750 тонн нітрату амонію, які зберігалися в порту 6 років. Небезпечний вантаж прибув у столицю Лівану на кораблі Rhosus, який належить російському підприємцю Ігорю Гречушкіну.

Раніше повідомлялося, що влада Кіпру встановила місцеперебування і допитала росіянина, який вважається власником корабля, що привіз до Бейруту вантаж нітрату амонію, що вибухнув цього тижня.