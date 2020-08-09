Гражданин Украины погиб в результате взрыва в Бейруте

В результате мощного взрыва, произошедшего на этой неделе в порту Бейрута, погиб гражданин Украины Вильям Азар.

Как сообщает "Европейская правда", такую ​​информацию обнародовал посол Украины в Ливане Игорь Осташ.

"Ему было всего 32. Он собирался жениться. Кажется, еще недавно голосовал в посольстве. Молодой перспективный экономист вышел из офиса компании KPMG, чтобы поехать домой ... Страшный взрыв унес жизнь гражданина Украины Вильяма Азара", - написал посол на своей странице в Facebook.

Ранее в посольстве Украины в Ливане и в украинском МИД сообщали, что по имеющейся у них информации, среди серьезно пострадавших в результате взрывов в Бейруте граждан Украины нет.

Как известно, 4 августа в порту ливанской столицы Бейруте произошел большой взрыв. Взрывная волна была настолько мощной, что выбила окна в домах по всему городу и перевернула автомобили.

В результате взрыва по последним данным погибли 157 человек и около 5 тысяч получили ранения.

Позже стало известно, что взорвались 2750 тонн нитрата аммония, которые хранились в порту 6 лет. Опасный груз прибыл в столицу Ливана на корабле Rhosus, который принадлежит российскому предпринимателю Игорю Гречушкину.

Ранее сообщалось, что власти Кипра установили местонахождение и допросили россиянина, который считается владельцем корабля.