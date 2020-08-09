Найтрагічніша пожежа в історії Чехії: 11 загиблих через підпал у багатоповерхівці

У багатоквартирному будинку в північно-східному чеському місті Богумін сталася пожежа, в результаті якого загинули 11 осіб і ще 10 постраждали.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Novinky.

Шестеро людей загинули в результаті пожежі, а ще п'ятеро загинули, стрибнувши з балкона 11 поверху при спробі врятуватися від вогню. Серед загиблих - троє дітей.

Постраждали 10 осіб, в тому числі двоє пожежників і поліцейський, двоє з них знаходяться в лікарні у важкому стані.

За словами свідків, пожежа розповсюдилася дуже швидко, що викликало підозри про те, що це міг бути підпал. Пізніше після ліквідації вогню пожежники і поліція заявили, що були виявлені сліди горючих матеріалів.

"Ми можемо підтвердити, що на місці були виявлені сліди прискорювача (горіння), тому було таке швидке поширення вогню", - сказав представник пожежної служби Лукаш Попп.

За словами очевидців, у квартирі відзначали свято, під час якого виник конфлікт. Точно невідомо, скільки людей знаходилися у квартирі перед початком пожежі, але деякі зуміли перебратися на балкон сусідньої квартири і врятуватися від вогню.

Поліція затримала чоловіка після пожежі, якого підозрюють у підпалі.

Пожежа в Богуміні стала найтрагічнішою в Чехії з 1990 року. У 2010 році дев'ять людей загинули в результаті пожежі в будинку в Празі.