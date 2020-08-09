Самый трагический пожар в истории Чехии: 11 погибших после поджога в многоэтажке

В многоквартирном доме в северо-восточном чешском городе Богумин произошел пожар, в результате которого погибли 11 человек и еще 10 пострадали.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.

Шесть человек погибли в результате пожара, а еще пятеро погибли, прыгнув с балкона 11 этажа при попытке спастись от огня. Среди погибших – трое детей.

Пострадали десять человек, в том числе двое пожарных и полицейский, двое из них находятся в больнице в тяжелом состоянии.

По словам свидетелей, пожар распространился очень быстро, что вызвало подозрения о том, что это мог быть поджег. Позже после ликвидации огня пожарные и полиция заявили, что были обнаружены следы горючих материалов.

"Мы можем подтвердить, что на месте были обнаружены следы ускорителя (горения), поэтому было такое быстрое распространение огня", - сказал представитель пожарной службы Лукаш Попп.

По словам очевидцев, в квартире отмечали праздник, во время которого возник конфликт. Точно неизвестно, сколько людей находились в квартире перед началом пожара, но некоторые сумели перебраться на балкон соседней квартиры и спастись от огня.

Полиция задержала мужчину после пожара, которого подозревают в поджоге.

Пожар в Богумине стал самым трагическим в Чехии с 1990 года. В 2010 году девять человек погибли в результате пожара в доме в Праге.