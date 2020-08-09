Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Повінь на грецькому острові Евія: 5 загиблих і сильні руйнування

В Угорщині перекинувся автобус з поляками: 1 загиблий, 34 постраждалих

Найтрагічніша пожежа в історії Чехії: 11 загиблих через підпал у багатоповерхівці

У Білорусі проходять вибори президента






В Угорщині перекинувся автобус з поляками: 1 загиблий, 34 постраждалих

Неділя, 9 серпня 2020, 15:04

Одна людина загинула і 34 були травмовані в результаті дорожньо-транспортної пригоди з автобусом в Угорщині.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TVN24.

У неділю вранці автобус з громадянами Польщі, які їхали з Болгарії, з'їхав з автомагістралі в кювет. В автобусі їхали 46 осіб, в тому числі два водії.

 

Одна людина отримала серйозні травми. Серед пасажирів було двоє дітей, вони перебувають в хорошому стані, їх здоров'ю та життю нічого не загрожує.

Аварія сталася на автомагістралі в районі міста Кішкунфеледьгаза. Автобус їхав в сторону Будапешта, після аварії дорога на угорську столицю була повністю перекрита.

Поліція досі визначає причину аварії, вона поки не відома.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Польща Угорщина інциденти
powered by lun.ua