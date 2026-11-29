Міністр закордонних справ і віцепрем’єр Польщі Радослав Сікорський розкритикував ідею польського президента Кароля Навроцького створити Президентську академію для, як висловився президент, навчання "молодих лідерів, які змінять нашу країну на краще".

Про це Сікорський написав у соцмережі Х в неділю, повідомляє "Європейська правда".

Інформація про запуск Президентської академії напередодні з'явилася на вебсайті президента та в його соціальних мережах.

"Сьогодні Польщі потрібні молоді лідери, які змінять нашу країну на краще… Запрошую вас взяти участь у Президентській академії", – повідомив Навроцький.

На сайті президента Польщі сказано, що Президентська академія 2027 року – це безкоштовна програма для осіб віком від 18 до 30 років, які готові до участі в соціальному, науковому, культурному чи спортивному житті, а також готові розвивати компетенції лідерів, майбутніх еліт та кадрового складу Республіки Польща. Програма триватиме з 28 листопада 2026 року до 30 вересня 2027 року.

Відзначається, що програму організовує Канцелярія президента Республіки Польща у співпраці з Молодіжною радою президента.

У відповідь на цю ініціативу Сікорський заявив, що не бачить жодних конституційних повноважень для президента проводити освітню діяльність за рахунок платників податків. "Хіба це не зловживання владою?" – написав міністр у соцмережі Х.

Відносини між президентом Польщі Каролем Навроцьким та міністром закордонних справ Радославом Сікорським залишаються напруженими, зокрема через відмову глави держави призначати послів. Цей конфлікт триває з березня 2024 року, коли розбіжності щодо дипломатичних призначень виникли між урядом і тодішнім президентом Анджеєм Дудою.

Сікорський звинувачує Навроцького в блокуванні кандидатур послів і "саботажі держави".

Як повідомлялось, нещодавно Радослав Сікорський мінімально випередив президента Кароля Навроцького у рейтингу довіри до політиків.