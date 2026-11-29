У бельгійському місті Намюр, яке є столицею регіону Валлонія, сталася масштабна пожежа в будівлі мерії: вогонь знищив більшу частину споруди, а пожежники продовжують боротися з його поширенням.

Про це у неділю повідомив бельгійський віцепрем’єр Максим Прево, який номінально залишається мером Намюра, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, причину пожежі у мерії Намюра, де проживає близько 115 тисяч людей, поки не встановили. Водночас правоохоронці не виключають, що йдеться про умисний підпал. Подальшу інформацію з цього приводу має надати прокуратура.

фото опублікував максим прево у соцмережах

Прево зазначив, що внаслідок пожежі місто втратило основну будівлю для надання адміністративних послуг. Зокрема, знищені приміщення для прийому громадян, зала засідань міської ради та документи багатьох міських служб. Також вийшли з ладу інформаційні системи й сервери. Сотні муніципальних службовців найближчим часом залишаться без робочих місць.

"Більша частина ратуші зруйнована. Це справжня трагедія", – заявив політик.

Прево додав, що на відновлення мерії можуть знадобитися роки, тому міській владі доведеться шукати альтернативні приміщення та тимчасові рішення для роботи адміністративних служб.

Він також наголосив, що столиці бельгійського регіону Валлонія знадобиться фінансова підтримка регіональної влади для подолання наслідків пожежі.

За словами Прево, виконувачка обов’язків мера Шарлотта Базелер координує роботу служб і вночі активувала муніципальний план дій у надзвичайних ситуаціях.

Нагадаємо, 22 листопада внаслідок пожежі в лікарні берлінського району Ліхтенберг постраждали 15 осіб.

Крім того, у Німеччині 19 осіб отримали отруєння чадним газом через несправну систему опалення в церкві в регіоні Альгау.