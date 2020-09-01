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Туреччина обурилася з приводу обшуків у кримських татар в окупованому Криму

Вівторок, 1 вересня 2020, 07:53

У міністерстві закордонних справ Туреччини відреагували на серію обшуків у домівках кримських татар, здійснених вчора в окупованому Криму.

Про це йдеться у заяві МЗС Туреччини, повідомляє "Європейська правда".

У заяві висловлюють стурбованість з приводу обшуків, які відбулися в Криму вранці 31 серпня.

"Це останній приклад систематичних утисків і залякування проти кримських татар, що розпочалися після незаконної та нелегітимної анексії Криму у 2014 році. 

Туреччина продовжить підтримувати кримських татар, братній народ, які захищали їхні права та інтереси у мирний спосіб і намагаються бути почутими через демократичні інструменти", - зазначає МЗС Туреччини.

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Як вчора повідомляла "Українська правда" з посиланням на правозахисників "Кримської солідарності", окупаційна влада Криму прийшла з обшуками до помешкань кримських татар у Нижньогірському й Радянському районах Криму, а також у Судаку.

Після обшуків чотирьох кримських татар – Айдера Кадирова, Айдера Аблякімова, Рідвана Умерова та Енвера Топчі – затримали і повезли в Управління ФСБ у Сімферополі.

Прокуратура Криму на материковій частині України відкрила кримінальне провадження за фактом порушення недоторканості житла під час проведення незаконних обшуків у будинках кримських татар (ч. 2 ст. 162 КК України).

Нагадаємо, під час свого візиту до Києва на початку липня міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу запевнив, що Туреччина ніколи не визнає незаконну анексію Криму Російською Федерацією.

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