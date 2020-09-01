Турция возмутилась по поводу обысков у крымских татар в оккупированном Крыму

В министерстве иностранных дел Турции отреагировали на серию обысков в домах крымских татар, совершенных вчера в оккупированном Крыму.

Об этом говорится в заявлении МИД Турции, сообщает "Европейская правда".

В заявлении выражают обеспокоенность по поводу обысков, которые прошли в Крыму утром 31 августа.

"Это последний пример систематических притеснений и запугивания против крымских татар, которые начались после незаконной и нелегитимной аннексии Крыма в 2014 году.

Турция продолжит поддерживать крымских татар, братский народ, которые защищали их права и интересы мирным путем и пытаются быть услышанными через демократические инструменты", - отмечает МИД Турции.

Как вчера сообщала "Украинская правда" со ссылкой на правозащитников "Крымской солидарности", оккупационная власть Крыма пришла с обысками в дома крымских татар в Нижнегорском и Советском районах Крыма, а также в Судаке.

После обысков четырех крымских татар - Айдер Кадырова, Айдера Аблякимова, Ридвана Умерова и Энвера Топчий - задержали и увезли в Управление ФСБ в Симферополе.

Прокуратура Крыма на материковой части Украины открыла уголовное производство по факту нарушения неприкосновенности жилища при проведении незаконных обысков в домах крымских татар.

Напомним, во время своего визита в Киев в начале июля министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заверил, что Турция никогда не признает незаконной аннексии Крыма Российской Федерацией.