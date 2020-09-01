Lufthansa на місяць перенесла відновлення рейсів Київ-Мюнхен

Німецька авіакомпанія Lufthansa на місяць перенесла відновлення регулярних рейсів між Києвом і Мюнхеном.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Avianews.

Оновлений розклад в системі бронювання авіаперевізника свідчить, що авіакомпанія повернеться на цей маршрут 2 жовтня, а не 7 вересня, як планувалося.

При цьому запланована частота польотів залишається без змін - три рейси на тиждень по понеділках, середах і п'ятницях. Вильоти з Мюнхена передбачені о 12:35, вильоти з Києва - о 16:40.

До заборони міжнародних рейсів в Україні в березні 2020 року Lufthansa літала з Мюнхена до Києва та Львова і з Франкфурта до Києва.

Рейси Франкфурт-Київ авіакомпанія відновила з 16 червня зі щоденною частотою. Якщо до кризи частота польотів на цьому маршруті становила 20 разів на тиждень, то з 2 вересня авіакомпанія буде літати на цій лінії 2 рази на день або 14 раз в тиждень.

У випадку з маршрутом Київ-Мюнхен докризова частота становила 14 рейсів на тиждень.

Пасажирам перед бронюванням авіаквитків слід враховувати, що більшість країн Євросоюзу і Шенгенської зони закриті для відвідування туристами з України.

Нагадаємо, найбільший у світі лоукостер Ryanair скасував майже всі авіарейси до України у другій половині вересня.

Як відомо, Україна на місяць заборонила в’їзд іноземцям, і саме 29 вересня спливає термін заборони.