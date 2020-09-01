Charlie Hebdo перевипустив карикатури на Мухаммеда перед початком суду про теракти

Французький сатиричний журнал Charlie Hebdo знову надрукував карикатури на пророка Мухаммеда, через які редакція стала мішенню джихадистів в 2015 році.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

В результаті нападу на редакцію в січні 2015 року загинули 12 осіб. Завтра, 2 вересня, починається безпрецедентний судовий процес у справі про теракти в Парижі.

На 12 малюнках, спочатку опублікованих данською щоденною газетою Jyllands-Posten 30 вересня 2005 року, а потім Charlie Hebdo в 2006 році, пророк зображений з бомбою замість тюрбана або у вигляді персонажа, озброєного ножем, в супроводі двох жінок в чорному одязі.

"З січня 2015 року на нас часто просять створити інші карикатури на Мухаммеда. Ми завжди відмовлялися зробити це, не тому, що це заборонено, закон дозволяє нам це робити, а тому, що для цього була потрібна вагома причина, причина, яка має значення і яка викликає якісь суперечки", - пояснили в редакції.

У Парижі 2 вересня розпочинається судовий процес у справі про теракти в Charlie Hebdo і гіпермаркеті Hyper Cacher, де напад стався через два дні після редакції.

На лаві підсудних опинилися 14 осіб, слухання будуть проходити до 14 листопада.