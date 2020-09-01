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У Туреччині затримали топового командира ІДІЛ, що планував теракт в Святій Софії

Вівторок, 1 вересня 2020, 16:05

Туреччина заявила про затримання вищого командира терористичної організації "Ісламська держава" в цій країні, звинувативши його в плануванні нападів на туристичні місця і політичних лідерів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Daily Sabah.

"Ймовірний емір ІДІЛ у Туреччині був затриманий за підозрою в зберіганні важливих планів і взятий під варту", - повідомив міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу.

Цей громадянин Туреччини, ідентифікований як Махмут Озден, був затриманий в провінції Адана (південна частина країни).

"Він був у постійному контакті з членами ІДІЛ в Іраку і Сирії", - додав Сойлу.

За даними державного інформаційного агентства Anadolu, підозрюваний був доставлений в Стамбул, а потім узятий під варту судом і поміщений у в'язницю Сіліврі в понеділок.

За даними агентства, затриманий Махмут Озден підозрюється в координації декількох проєктів терактів у  знакових місцях, таких як колишній собор Святої Софії в Стамбулі, який нещодавно був перетворений на мечеть, та нападів на політиків.

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Туреччина тероризм
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