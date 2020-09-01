В Турции задержали топового командира ИГИЛ, планировавшего теракт в Святой Софии

Турция заявила о задержании высшего командира террористической организации "Исламское государство" в этой стране, обвинив его в планировании нападений на туристические места и политических лидеров.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Daily Sabah.

"Предполагаемый эмир ИГИЛ в Турции был задержан по подозрению в хранении важных планов и взят под стражу", - сообщил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.

Этот гражданин Турции, идентифицированный как Махмут Озден, был задержан в провинции Адана (южная часть страны).

"Он был в постоянном контакте с членами ИГИЛ в Ираке и Сирии", - добавил Сойлу.

По данным государственного информационного агентства Anadolu, подозреваемый был доставлен в Стамбул, а затем взят под стражу судом и помещен в тюрьму Силиври в понедельник.

По данным агентства, Озден подозревается в координации нескольких проектов терактов в знаковых местах, таких как бывший собор Святой Софии в Стамбуле, который недавно был преобразован в мечеть, и нападений на политиков.