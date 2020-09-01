На парламент Норвегии совершена масштабная хакерская атака

Парламент Норвегии во вторник пострадал от масштабной кибератаки, в результате которой были взломаны электронные ящики нескольких депутатов и работников законодательного органа.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NRK.

"Мы очень серьезно относимся к этому делу и уделяем все внимание анализу ситуации, чтобы получить общую картину события и потенциального размера ущерба", - заявили в норвежском парламенте.

По предварительной информации, хакерам удалось загрузить некоторые данные.

В парламенте приняли ряд неотложных мер по снижению рисков и остановке атаки.

Администрация парламента поддерживает тесные контакты с соответствующими органами безопасности и решила во вторник сообщить о нападении в полицию.

Управление национальной безопасности (NSM) оказало парламенту помощь в ликвидации последствий нападения.

Пресс-служба парламента анонсировала пресс-конференцию, на которой будет больше деталей атаки.