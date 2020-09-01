НАТО повернув Бельгії будівлю своєї старої штаб-квартири

1 вересня під час невеликої церемонії НАТО повернув територію і будівлю своєї старої штаб-квартири приймаючій країні Альянсу Бельгії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу НАТО.

Після того, як приміщення були звільнені і тимчасові споруди прибрані, стара будівля була передана її власнику, бельгійському Міністерству оборони.

"Сьогодні ми востаннє попрощалися з нашою старою штаб-квартирою, яка добре служила НАТО протягом десятиліть і де союзниками було прийнято так багато історичних рішень ", - сказала речниця НАТО Оана Лунгеску.

"Ми дякуємо Бельгії за те, що вона так довго надавала її Альянсу, і ми вдячні їй за її незмінну гостинність в нашій новій штаб-квартирі через дорогу" – додала вона.

Побудована менш ніж за шість місяців у 1966 році, стара штаб-квартира повинна була стати тимчасовим домом для Альянсу. Однак ця будівля прихистила НАТО на 51 рік.

У 2018 році НАТО переїхала в свою нову штаб-квартиру, більш придатну для сучасного, перспективного Альянсу.