НАТО вернул Бельгии здание своей старой штаб-квартиры

1 сентября во время небольшой церемонии НАТО вернул территорию и здание своей старой штаб-квартиры принимающей стране Альянса Бельгии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресслужбу НАТО.

После того, как помещения были освобождены и временные сооружения убраны, старое здание было передано его владельцу, бельгийскому Министерству обороны.

"Сегодня мы в последний раз попрощались с нашей старой штаб-квартирой, которая хорошо служила НАТО на протяжении десятилетий и где союзниками было принято так много исторических решений ", - сказала пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску.

"Мы благодарим Бельгию за то, что она так долго предоставляла ее Альянсу, и мы благодарны ей за ее неизменное гостеприимство в нашей новой штаб-квартире через дорогу" – добавила она.

Построена менее чем за шесть месяцев в 1966 году, старая штаб-квартира должна была стать временным домом для Альянса. Однако это здание приютило НАТО на 51 год.

В 2018 году НАТО переехал в свою новую штаб-квартиру, более пригодную для современного, перспективного альянса.