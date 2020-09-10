Президент Польщі у жовтні планує візит до Києва

Президент Польщі Анджей Дуда у жовтні планує приїхати з візитом до Києва.

Про це в коментарі Укрінформу в кулуарах Економічного форуму у польському Карпачі повідомив міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау, передає "Європейська правда".

"Нещодавно з моїм українським колегою ми провели хорошу розмову. Ми обговорили дуже багато справ, зокрема, запланований візит президента Дуди в наступному місяці до Києва",- повідомив Рау.

Міністр додав, що він, можливо, відвідає Україну ще до візиту Дуди у Києві.

"Це відкрите питання: можливо я поїду до Києва з паном президентом, а можливо, ще раніше",- сказав він.

Нагадаємо, міністри закордонних справ України та Польщі закликали не політизувати трагічні події спільного минулого.