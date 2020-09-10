Президент Польщі у жовтні планує візит до Києва
Четвер, 10 вересня 2020, 07:44
Президент Польщі Анджей Дуда у жовтні планує приїхати з візитом до Києва.
Про це в коментарі Укрінформу в кулуарах Економічного форуму у польському Карпачі повідомив міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау, передає "Європейська правда".
"Нещодавно з моїм українським колегою ми провели хорошу розмову. Ми обговорили дуже багато справ, зокрема, запланований візит президента Дуди в наступному місяці до Києва",- повідомив Рау.
Міністр додав, що він, можливо, відвідає Україну ще до візиту Дуди у Києві.
"Це відкрите питання: можливо я поїду до Києва з паном президентом, а можливо, ще раніше",- сказав він.
Нагадаємо, міністри закордонних справ України та Польщі закликали не політизувати трагічні події спільного минулого.
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