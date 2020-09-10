Президент Польши в октябре планирует визит в Киев

Президент Польши Анджей Дуда в октябре планирует приехать с визитом в Киев.

Об этом в комментарии Укринформу в кулуарах Экономического форума в польском Карпаче сообщил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау, передает "Европейская правда".

"Недавно с моим украинским коллегой мы провели хороший разговор. Мы обсудили очень много дел, в частности, запланирован визит президента Дуды в следующем месяце в Киев",- сообщил Рау.

Министр добавил, что он, возможно, посетит Украину еще до визита Дуды в Киеве.

"Это открытый вопрос: возможно я поеду в Киев с господином президентом, а возможно, еще раньше",- сказал он.

Напомним, министры иностранных дел Украины и Польши призвали не политизировать трагические события общего прошлого.