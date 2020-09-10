Кіпр блокує санкції ЄС проти представників білоруського режиму – ЗМІ

Кіпр заявив, що не підтримає санкції проти представників влади Білорусі за політичні репресії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

"Кіпр заявив колегам, що не підпише пропозицію ЄС про введення санкцій проти десятків білоруських чиновників, якщо держави-члени також не погодяться обмежити діяльність Туреччини з буріння в східній частині Середземного моря", - йдеться у повідомленні.

Рішення про санкції вимагає одностайності всіх 27 держав-членів ЄС.

За даними дипломатичних джерел, зараз в ЄС йде інтенсивний пошук можливостей для прориву на шляху затвердження білоруських санкцій перед зустріччю міністрів закордонних справ країн ЄС пізніше у вересні.

Зазначається, що хоча політичне рішення про санкції щодо Білорусі і Туреччини було схвалене минулого місяця, практичних кроків у цьому випадку зроблено не було.

В ЄС відмовилися коментувати це питання.

Нагадаємо, президент Європейської ради Шарль Мішель після низки нових затримань у Білорусі та вигнання з країни опозиційних діячів закликав пришвидшити підготовку санкцій.

За повідомленнями ЗМІ, країни Європейського Союзу узгодили внесення до санкційного списку 40 представників білоруського режиму.

У санкційному списку будуть особи, які брали участь у фальшуванні результатів президентських виборів та причетні до жорстокого придушення протестів.

За словами одного із дипломатів, список поки що є неповним, оскільки досі тривають дискусії, чи повинен бути в ньому Александр Лукашенко, який виконує обов’язки президента Білорусі.