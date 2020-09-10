Кипр блокирует санкции ЕС против белорусского режима - СМИ
Кипр заявил, что не поддержит санкции против представителей власти Беларуси за политические репрессии.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.
"Кипр заявил коллегам, что не подпишет предложение ЕС о введении санкций против десятков белорусских чиновников, если государства-члены также не согласятся ограничить деятельность Турции по бурению в восточной части Средиземного моря", - говорится в сообщении.
Решение о санкциях требует единогласия всех 27 государств-членов ЕС.
По данным дипломатических источников, сейчас в ЕС идет интенсивный поиск возможностей для прорыва на пути утверждения белорусских санкций перед встречей министров иностранных дел стран ЕС позднее в сентябре.
Отмечается, что хотя политическое решение о санкциях в отношении Беларуси и Турции было принято в прошлом месяце, практических шагов в этом случае сделано не было.
В ЕС отказались комментировать этот вопрос.
Напомним, президент Европейского совета Шарль Мишель после ряда новых задержаний в Беларуси и изгнания из страны оппозиционных деятелей призвал ускорить подготовку санкций.
По сообщениям СМИ, страны Европейского Союза согласовали внесение в санкционный список 40 представителей белорусского режима.
В санкционный список будут внесены лица, которые принимали участие в фальсификации результатов президентских выборов и причастны к жестокому подавлению протестов.
По словам одного из дипломатов, список пока является неполным, поскольку до сих пор продолжаются дискуссии, должен ли быть в нем Александр Лукашенко, который выполняет обязанности президента Беларуси.