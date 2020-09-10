Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

США ввели санкції проти Деркача, який публікував "плівки Порошенка-Байдена"

Brexit: ЄС пригрозив Британії наслідками через порушення Угоди про вихід

ЄС на 6 місяців продовжив персональні санкції проти РФ

"Місія століття": транспортування вакцин може стати найбільшою проблемою для Європи






Зеленський здійснить візит до Австрії

Четвер, 10 вересня 2020, 11:29

Президент України Володимир Зеленський 15-16 вересня здійснить офіційний візит до Австрії. 

Про це повідомили у пресслужбі президента, повідомляє "Європейська правда".

"У межах візиту заплановані переговори глави держави з федеральним президентом Австрії Александром ван дер Белленом, федеральним канцлером Себастіаном Курцом та президентом Національної ради (парламенту) Австрії Вольфгангом Соботкою", - зазначають у повідомленні. 

Читайте також
Президент Австрії привітав Зеленського з "антиколомойським" законом 

Зеленський разом з Александром ван дер Белленом планує відвідати Економічний форум.

Також під час візиту  запланована участь Зеленського та його дружини у церемонії презентації україномовного аудіогіда у Віденському музеї історії мистецтв.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Австрія Зеленський
powered by lun.ua