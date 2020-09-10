Зеленський здійснить візит до Австрії

Президент України Володимир Зеленський 15-16 вересня здійснить офіційний візит до Австрії.

Про це повідомили у пресслужбі президента, повідомляє "Європейська правда".

"У межах візиту заплановані переговори глави держави з федеральним президентом Австрії Александром ван дер Белленом, федеральним канцлером Себастіаном Курцом та президентом Національної ради (парламенту) Австрії Вольфгангом Соботкою", - зазначають у повідомленні.

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Зеленський разом з Александром ван дер Белленом планує відвідати Економічний форум.

Також під час візиту запланована участь Зеленського та його дружини у церемонії презентації україномовного аудіогіда у Віденському музеї історії мистецтв.