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Зеленский посетит с визитом Австрию

Четверг, 10 сентября 2020, 11:29

Президент Украины Владимир Зеленский 15-16 сентября посетит с официальным визитом в Австрию.

Об этом сообщили в пресс-службе президента, сообщает "Европейская правда".

"В рамках визита запланированы переговоры главы государства с федеральным президентом Австрии Александром ван дер Белленом, федеральным канцлером Себастьяном Курцем и президентом Национального совета (парламента) Австрии Вольфгангом Соботкой", - отмечается в сообщении.

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Зеленский вместе с Александром ван дер Белленом планирует посетить Экономический форум.

Также во время визита запланировано участие Зеленского и его жены в церемонии презентации украиноязычного аудиогида в Венском музее истории искусств.

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Австрія Зеленский
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