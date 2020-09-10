Зеленский посетит с визитом Австрию
Четверг, 10 сентября 2020, 11:29
Президент Украины Владимир Зеленский 15-16 сентября посетит с официальным визитом в Австрию.
Об этом сообщили в пресс-службе президента, сообщает "Европейская правда".
"В рамках визита запланированы переговоры главы государства с федеральным президентом Австрии Александром ван дер Белленом, федеральным канцлером Себастьяном Курцем и президентом Национального совета (парламента) Австрии Вольфгангом Соботкой", - отмечается в сообщении.
Зеленский вместе с Александром ван дер Белленом планирует посетить Экономический форум.
Также во время визита запланировано участие Зеленского и его жены в церемонии презентации украиноязычного аудиогида в Венском музее истории искусств.
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