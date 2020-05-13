Президент Австрії привітав Зеленського з "антиколомойським" законом 

Президент Австрії привітав ухвалення українським парламентом так званого "антиколомойського закону" про банки.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу офісу президента України, про це йшлося у телефонній розмові президента Австрії Александра ван дер Беллена і Володимира Зеленського у середу.

"Президент Австрії привітав українського колегу з ухваленням законопроєкту щодо вдосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності", - повідомили в офісі глави держави.

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Зеленський, зі свого боку, подякував ван дер Беллену за підтримку Австрії у співпраці з міжнародними фінансовими структурами, яка потрібна для стабільної роботи української фінансової системи.

Зеленський також поінформував ван дер Беллена про розвиток ситуації на Донбасі, відзначивши незмінну підтримку Австрією суверенітету та територіальної цілісності України.

Український президент також висловив сподівання, що Австрія активно підтримуватиме кроки України в напрямі євроінтеграції.

Прийняття "антиколомойського" закону раніше привітали голова представництва ЄС в Україні Матті Маасікас та міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

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Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада ухвалила законопроєкт про банки (№2571-д "Про внесення змін до законів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності") у другому читанні. За нього проголосували 270 народних депутатів.

Цей законопроєкт залишався останньою умовою для продовження співпраці з МВФ.

Законопроєкт передбачає, що власники і ексвласники банку, інтереси яких були порушені через виведення фінустанови з ринку, можуть отримати відшкодування збитку лише у грошовій формі. При цьому, визнання незаконним рішення про виведення банку з ринку не може бути підставою для його скасування.