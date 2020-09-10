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Україна не розглядає перенесення посольства в Ізраїлі до Єрусалима – Зеленський

Четвер, 10 вересня 2020, 12:22

Питання перенесення посольства в Ізраїлі до Єрусалима наразі немає в порядку денному України.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю The Jerusalem Post.

"Перенесення посольства в даний час не входить в наш порядок денний, але можна було б вивчити можливість відкриття Торгового представництва в Єрусалимі" - сказав він.

Минулого тижня президент США Дональд Трамп заявив, що Сербія і Косово погодилися нормалізувати економічні відносини в рамках переговорів за посередництва Вашингтона. Несподівано Трамп повідомив, що ці домовленості включають переміщення Белградом свого посольства в Єрусалим і взаємне визнання між Ізраїлем і Косовом.

США перенесли посольство у Єрусалим у 2018 році, що супроводжувалося спалахом насильства.

Минулого року посол України в Ізраїлі Геннадій Надоленко заявляв, що Україна планує відкрити в Єрусалимі офіс із впровадження інновацій, а про перенесення туди з Тель-Авіва українського посольства чи консульства не йдеться.

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