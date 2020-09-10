Парламент Литви закликав підтримати опозицію Білорусі і нові вибори

Парламент Литви ухвалив резолюцію із закликом підтримати білоруську опозицію і провести нові вибори президента країни.

Як повідомляє "Європейська правда", про це написав у Twitter глава МЗС Литви Лінас Лінкявічюс.

"Сьогодні парламент Литви прийняв резолюцію, в якій наголошується, що керівництво, що відходить, втратило легітимність, і міститься заклик до міжнародного співтовариства підтримати Світлану Тихановську та Координаційну раду Білорусі в їх прагненні до нових демократичних виборів", - написав Лінкявічюс.

Як відомо, Тихановська у серпні виїхала до Литви. 9 вересня вона прибула до Варшави для зустрічі з керівниками країни і представниками громадських організацій.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький вручив їй символічні ключі від нового білоруського центру у Варшаві.

Раніше повідомлялося, що країни Європейського союзу узгодили внесення до санкційного списку 40 представників білоруського режиму, у списку немає Александра Лукашенко.

31 серпня Литва, Латвія та Естонія стали першими у світі державами, які запровадили персональні санкції після суперечливих виборів та придушення мирних протестів у Білорусі.

Балтійські держави внесли у санкційні списки 30 білоруських чиновників, включно з Лукашенком.