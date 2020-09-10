Парламент Литвы поддержал оппозицию Беларуси и новые выборы

Парламент Литвы принял резолюцию с призывом поддержать белорусскую оппозицию и провести новые выборы президента страны.

Как сообщает "Европейская правда", об этом написал в Twitter глава МИД Литвы Линас Линкявичюс.

"Сегодня парламент Литвы принял резолюцию, в которой отмечается, что руководство утратило легитимность, и содержится призыв к международному сообществу поддержать Светлану Тихановскую и Координационный совет Беларуси в их стремлении к новым демократических выборов", - написал Линкявичюс.

Как известно, Тихановская в августе уехала в Литву. 9 сентября она прибыла в Варшаву для встречи с руководителями страны и представителями общественных организаций.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий вручил ей символические ключи от нового белорусского центра в Варшаве.

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Ранее сообщалось, что страны Европейского союза согласовали внесение в санкционный список 40 представителей белорусского режима, в списке нет Александра Лукашенко.

31 августа Литва, Латвия и Эстония стали первыми в мире государствами, которые ввели персональные санкции после выборов и подавления мирных протестов в Беларуси.

Балтийские государства внесли в санкционные списки 30 белорусских чиновников, включая Лукашенко.