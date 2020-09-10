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Британія та Румунія викрили злочинну групу, яка вербувала румунських дівчат секс-працівницями

Четвер, 10 вересня 2020, 12:42

Румунські прокурори оголосили про викриття організованої групи, яка вербувала молодих дівчат для секс-роботи спершу у Румунії, а потім і в Західній Європі. 

Про це повідомляє Balkan Insight, пише "Європейська правда".

Повідомляється, що група діяла орієнтовно з 2009 року та шукала дівчат для сексуальної роботи, орієнтуючись на підлітків з малозабезпечених та проблемних родин. Сутенери зав’язували з ними стосунки нібито як закохані, а потім починали схиляти до проституції.

"Жертв заманювали неправдивими обіцянками про те, що гроші, зароблені ними, інвестують у нерухомість та інше майно, яким вони володітимуть спільно", - повідомляють правоохоронці. 

Спершу дівчата зазнавали експлуатації у Румунії, а коли їм виповнювалося 18 років - їх перевозили у Західну Європу, найчастіше до Британії, Ірландії та Німеччини. Для цього для них виготовляли підроблені документи. 

Мережу викрили в результаті спільної операції Євроюсту, Європолу, поліції Шотландії та посольства Румунії у Лондоні.

14 членів групи затримали у Румунії, ще трьох - у Британії. Загалом в причетності до групи підозрюють 28 осіб.

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Румунія
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