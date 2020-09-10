Україна та Іспанія підписали Меморандум про співпрацю у сфері сільського господарства, переговори по якому тривали три роки.

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України – торговий представник України Тарас Качка.

"Якщо ми хочемо від Брюсселя якісно іншого доступу аграрної продукції, нам потрібне спільне бачення аграрного розвитку з кожною державою-членом ЄС. Це головна мета нашого структурного діалогу щодо сільського господарства з Іспанією", - написав Качка на своїй сторінці у Facebook.

Він зазначив, що наразі Україна має 17 меморандумів про співпрацю з державами-членами ЄС.

Україна для Іспанії є найбільшим постачальником сільськогосподарської продукції: загалом з 840 млн доларів експорту до Іспанії з початку року 2/3 займає кукурудза і олія.

"Але наша кукурудза перемагає всіх. І коли я жартую, що "хамон наш" - це лише частково жарт. Ми є ключовим постачальником для іспанського тваринництва. Це є підґрунтям для структурного аграрного діалогу", - додав Качка.

Він додав, що на початку року був проведений аграрний діалог з Німеччиною, тоді ж у Берліні відбулася зустріч з профільними міністрами країн Балтії. Крім того, відбувся діалог з угорським міністром сільського господарства.

"А під час візиту до Польщі у лютому цього року ми з міністром Ардановським переконалися, до чого призводить дефіцит діалогу щодо аграрної політики між сусідніми країнами. Бо більшість критичних уваг в наш бік з боку польських фермерів були скоріше пропагандистськими упередженнями, ніж реальними проблемами", - зазначив Качка.

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