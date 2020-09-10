Украина и Испания подписали Меморандум о сотрудничестве в сфере сельского хозяйства, переговоры по которому длились три года.

Как сообщает "Европейская правда", об этом объявил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины - торговый представитель Украины Тарас Качка.

"Если мы хотим от Брюсселя качественно иного доступа аграрной продукции, нам нужно общее видение аграрного развития с каждым государством-членом ЕС. Это главная цель нашего структурного диалога по сельскому хозяйству с Испанией", - написал Качка на своей странице в Facebook.

Он отметил, что сейчас Украина имеет 17 меморандумов о сотрудничестве с государствами-членами ЕС.

Украина для Испании является крупнейшим поставщиком сельскохозяйственной продукции: в целом из 840 млн долларов экспорта в Испанию с начала года 2/3 занимает кукуруза и растительное масло.

"Но наша кукуруза побеждает всех. И когда я шучу, что "хамон наш" - это лишь частично шутка. Мы являемся ключевым поставщиком для испанского животноводства. Это основа для структурного аграрного диалога", - добавил Качка.

Он добавил, что в начале года был проведен аграрный диалог с Германией, тогда же в Берлине состоялась встреча с профильными министрами стран Балтии. Кроме того, состоялся диалог с венгерским министром сельского хозяйства.

"А во время визита в Польшу в феврале этого года мы с министром Ардановским, убедились к чему приводит дефицит диалога по аграрной политике между соседними странами. Потому что большинство критических замечаний в нашу сторону со стороны польских фермеров были скорее пропагандистскими предубеждениями, чем реальными проблемами", - отметил Качка.

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