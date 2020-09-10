Митниця, оподаткування та кібербезпека: Україна та Іспанія підписали низку угод

Під час візиту глави МЗС України Дмитра Кулеби до Мадрида Україна та Іспанія підписали низку угод.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ.

Окрім меморандуму про співпрацю у сфері сільського господарства, про який вже повідомлялося, це також угоди щодо митниці, подвійного оподаткування та кібербезпеки.

На заміну застарілої угоди ще від 1985 року підписали Конвенцію про уникнення подвійного оподаткування стосовно податків на доходи та запобігання податковим ухиленням і уникненням та протокол до неї.

Ця угода остаточно скасовує подвійне оподаткування однієї дії двома країнами та містить запобіжники від махінацій.

Другий документ - меморандум про взаєморозуміння між МЗС України та Міністерством закордонних справ, Європейського Союзу та співробітництва Іспанії у сфері кібербезпеки, який передбачає обмін важливою інформацією і координацію позицій.

Третій документ - угода про співробітництво та взаємну допомогу в митних справах, який передбачає тіснішу співпрацю між митниками України та Іспанії.

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