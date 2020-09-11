У Франції за добу виявили рекордні майже 10 тисяч випадків коронавірусу

Франція в четвер зареєструвала рекорд у майже 10 000 нових випадків захворювання Covid-19 за останні 24 години.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на France24.

Міністерство охорони здоров'я повідомило, що за останню добу було зареєстровано 9 843 нових випадків коронавірусу, що є найвищим показником з початку епідемії, було підтверджено 71 новий кластер захворювання.

Чиновники все більше стурбовані зростанням кількості інфекцій у Франції, хоча кількість смертей і госпіталізацій в відділення інтенсивної терапії залишається набагато нижче рівня, зафіксованого під час карантину в березні і квітні.

За останній тиждень було виявлено 48 542 нових випадки захворювання з більш ніж 1 мільйона проведених тестів, причому частка тестів, що дали позитивний результат, зросла до 5,4 відсотка.

19 людей померли від інфекції Covid-19 за минулу добу, додало міністерство, в результаті чого число жертв пандемії у Франції досягло 30 813 осіб.

Французькі міністри та експерти в галузі охорони здоров'я зустрінуться в п'ятницю, щоб вирішити, які обмежувальні заходи необхідні.

Голова Наукової ради, що консультує уряд з пандемії, Жан-Франсуа Дельфрайссі заявив у середу, що уряду необхідно прийняти деякі "жорсткі" рішення, і якомога швидше.