Во Франции за сутки обнаружили рекордные почти 10 тысяч случаев коронавируса

Франция зарегистрировала в четверг рекорд в почти 10 000 новых случаев Covid-19 за последние 24 часа.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на France24.

Министерство здравоохранения сообщило, что за последние сутки было зарегистрировано 9 843 новых случаев коронавируса, что является самым высоким показателем с начала эпидемии, было подтверждено 71 новый кластер заболевания.

Чиновники все больше обеспокоены ростом количества инфекций во Франции, хотя количество смертей и госпитализаций в отделения интенсивной терапии остается гораздо ниже уровня, зафиксированного во время карантина в марте и апреле.

За последнюю неделю было выявлено 48 542 новых случая заболевания с более чем 1 миллиона проведенных тестов, причем доля тестов, которые дали положительный результат, выросла до 5,4 процента.

19 человек умерли от инфекции Covid-19 за минувшие сутки, добавило министерство, в результате чего число жертв пандемии во Франции достигло 30 813 человек.

Французские министры и эксперты в области здравоохранения встретятся в пятницу, чтобы решить, какие ограничительные меры необходимы.

Председатель Научного совета, консультирующего правительство по пандемии, Жан-Франсуа Дельфрайсси заявил в среду, что правительству необходимо принять некоторые "жесткие" решения, и как можно скорее.