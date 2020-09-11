В Амстердамі фургон навмисно протаранив авто поліції, є постраждалі

В Амстердамі фургон кілька разів врізався в поліцейську машину, коли там перебували офіцери.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на телерадіокомпанію NOS.

Двоє поліцейських, які перебували в постраждалому автомобілі, отримали легкі поранення.

Місцева мешканка бачила зіткнення зі свого будинку.

"Фургон тричі врізався в поліцейську машину. Це було дивно", – розповіла жінка. Повідомляється, що поліцейський вистрілив у водія, намагаючись його зупинити, однак той продовжив їхати.

Згодом підозрюваний застряг на вулиці Вайзельстраат, там поліція встановила дорожній блок з двома мотоциклами.

Фургон підозрюваного загорівся при зіткненні з мотоциклами. Поліцейські спробували витягнути водія з транспортного засобу, але чоловік втік. Після нетривалої погоні його заарештували.

Незрозуміло, чому водій зіткнувся з офіцерами.

Підозрюваний керував фургоном скляної компанії з Амстердама. Незрозуміло, чи він є її працівником чи просто вкрав фургон.

Міністр юстиції та безпеки Нідерландів називає "жахливим" те, що сталося в Амстердамі.