В Амстердамі фургон навмисно протаранив авто поліції, є постраждалі
В Амстердамі фургон кілька разів врізався в поліцейську машину, коли там перебували офіцери.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на телерадіокомпанію NOS.
Двоє поліцейських, які перебували в постраждалому автомобілі, отримали легкі поранення.
Місцева мешканка бачила зіткнення зі свого будинку.
"Фургон тричі врізався в поліцейську машину. Це було дивно", – розповіла жінка. Повідомляється, що поліцейський вистрілив у водія, намагаючись його зупинити, однак той продовжив їхати.
Згодом підозрюваний застряг на вулиці Вайзельстраат, там поліція встановила дорожній блок з двома мотоциклами.
Фургон підозрюваного загорівся при зіткненні з мотоциклами. Поліцейські спробували витягнути водія з транспортного засобу, але чоловік втік. Після нетривалої погоні його заарештували.
Незрозуміло, чому водій зіткнувся з офіцерами.
Підозрюваний керував фургоном скляної компанії з Амстердама. Незрозуміло, чи він є її працівником чи просто вкрав фургон.
Міністр юстиції та безпеки Нідерландів називає "жахливим" те, що сталося в Амстердамі.