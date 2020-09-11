В Амстердаме фургон намеренно протаранил авто полиции, есть пострадавшие
В Амстердаме фургон несколько раз врезался в полицейскую машину, когда там находились офицеры.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на телерадиокомпанию NOS.
Двое полицейских, находившихся в пострадавшем автомобиле, получили легкие ранения.
Местная жительница видела столкновение из своего дома.
"Фургон трижды врезался в полицейскую машину. Это было странно", - рассказала женщина. Сообщается, что полицейский выстрелил в водителя, пытаясь его остановить, однако тот продолжил ехать.
Впоследствии подозреваемый застрял на улице Вайзельстраат, там полиция установила дорожный блок с двумя мотоциклами.
Фургон подозреваемого загорелся при столкновении с мотоциклами. Полицейские попытались вытащить водителя из транспортного средства, но он убежал. После непродолжительной погони его арестовали.
Непонятно, почему водитель столкнулся с офицерами.
Подозреваемый управлял фургоном стекольной компании из Амстердама. Непонятно, является ли он ее работником или просто украл фургон.
Министр юстиции и безопасности Нидерландов называет то, что произошло в Амстердаме, "ужасным".